«На Ваши запросы…о предоставлении информации о проведении общенационального общественного опроса 25 октября 2020 года сообщаем, что на основании ч. 4 ст. 20 Закона Украины "О доступе к публичной информации" Офисом Президента Украины принято решение о продлении срока рассмотрения Ваших запросов до 20 рабочих дней с даты поступления», — сказано в ответе на запрос журналистов.
Согласно ч. 4 ст. 20 Закона Украины «О доступе к публичной информации» в случае, если запрос касается предоставления большого объема информации или требует поиска информации среди значительного количества данных, распорядитель информации может продлить срок рассмотрения запроса до 20 рабочих дней с обоснованием такого продления.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев прийти на избирательные участки 25 октября и кроме голосования ответить на пять важных вопросов. Первым вопросом станет необходимость введения пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных масштабах, вторым — возможность введения в Донбассе свободной экономической зоны.
Также Зеленский предлагает украинцам ответить на вопросы о необходимости сократить количество депутатов в Раде до 300, легализации медицинского каннабиса для тяжело больных и поднять на международном уровне вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.
Местные выборы на Украине состоятся 25 октября. Их результаты станут известны 6 ноября.