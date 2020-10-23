В Управлении доступа к публичной информации Департамента по вопросам обращений граждан Офиса Президента Украины не смогли ответить на вопрос, кто профинансирует проведение всеукраинского опроса, анонсированного Владимиром Зеленским. Об этом 23 октября сообщило агентство «Украинские новости»

«На Ваши запросы…о предоставлении информации о проведении общенационального общественного опроса 25 октября 2020 года сообщаем, что на основании ч. 4 ст. 20 Закона Украины "О доступе к публичной информации" Офисом Президента Украины принято решение о продлении срока рассмотрения Ваших запросов до 20 рабочих дней с даты поступления», — сказано в ответе на запрос журналистов.

Согласно ч. 4 ст. 20 Закона Украины «О доступе к публичной информации» в случае, если запрос касается предоставления большого объема информации или требует поиска информации среди значительного количества данных, распорядитель информации может продлить срок рассмотрения запроса до 20 рабочих дней с обоснованием такого продления.

Утро на Украина.ру: местные выборы, опрос Зеленского Владимир Зеленский призвал украинцев прийти на избирательные участки 25 октября и кроме голосования ответить на пять важных вопросов. Первым вопросом станет необходимость введения пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных масштабах, вторым — возможность введения в Донбассе свободной экономической зоны.

Также Зеленский предлагает украинцам ответить на вопросы о необходимости сократить количество депутатов в Раде до 300, легализации медицинского каннабиса для тяжело больных и поднять на международном уровне вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.

Местные выборы на Украине состоятся 25 октября. Их результаты станут известны 6 ноября.