Азербайджан применил запрещенные кассетные боеприпасы в ходе обстрелов густонаселенных районов Степанакерта и Гадрута в Нагорном Карабахе, сообщила правозащитная организация Human Rights Watch 23 октября

Решил помирить Азербайджан и Армению. Зачем Трамп занялся Нагорным Карабахом © AP, Alex Brandon задокументировали четыре инцидента применения азербайджанскими военными кассетных бомб израильского производства в столице Нагорно-Карабахской республики Степанакерте и Гадруте.

Правозащитники обнаружили в густонаселенных районах этих городов осколки неразорвавшейся ракеты LAR-160 израильского производства и суббоеприпаса M095.

Как уточняется, каждая ракета несет 104 суббоеприпаса, каждый из которых оснащен механизмом самоподрыва.

Представители HRW не обнаружили никакой военной техники или баз в тех районах Степанакерта, по которым были нанесены удары.

«Даже если бы они там и были, учитывая неизбирательное действие кассетных боеприпасов, их применение по жилым районам запрещено правилами ведения войны», — подчеркнули в HRW.

По словам жителей Степанакерта, обстрелы кассетными боеприпасами начались в конце сентября, первое попадание в жилом районе случилось в 200 метрах от офиса Красного Креста.

«Продолжающееся применение кассетных боеприпасов, особенно в густонаселенных районах, свидетельствует о вопиющем пренебрежении безопасностью гражданских лиц», — сказал директор управления по вооружениям Human Rights Watch Стивен Гус.

Более 100 стран подписали конвенцию о запрещении использования кассетных боеприпасов, но Азербайджан и Израиль не присоединились к ней. Как, впрочем, и Армения.