Исследование проводила группа Бристольского университета совместно со специалистами Государственного специализированного предприятия «Центральное предприятие по обращению с радиоактивными отходами».
Во время работ также использовались беспилотные летательные аппараты и датчики-сканеры для оценки распределения радиоактивных материалов на площади и в пространстве.
«По результатам проведенных работ, на ПЗРО «Подлесный» и ПЗРО «Буряковка» ожидается получение изображений в 3-D формате и карты распределения активности радионуклидов на этой территории, а также получение изображений с ПВЛРО «Рыжий лес» с участками, которые имеют высокую мощность дозы», — говорится в сообщении.