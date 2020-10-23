Робот Boston Dynamics впервые провел работы по замеру радиоактивного загрязнения в Чернобыльской зоне отчуждения. Об этом говорится в сообщении Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения, опубликованном в пятницу, 23 октября 2020 г.

Эксгумация холодной войны. Зачем Би-би-си снова вспомнила Чернобыль © РИА Новости, Алекс Макнотон | Перейти в фотобанк

Во время работ также использовались беспилотные летательные аппараты и датчики-сканеры для оценки распределения радиоактивных материалов на площади и в пространстве.

«По результатам проведенных работ, на ПЗРО «Подлесный» и ПЗРО «Буряковка» ожидается получение изображений в 3-D формате и карты распределения активности радионуклидов на этой территории, а также получение изображений с ПВЛРО «Рыжий лес» с участками, которые имеют высокую мощность дозы», — говорится в сообщении.