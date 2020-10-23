Граждане Казахстана, в том числе множество именитых спортсменов, инициировали в сети акцию «Я горжусь своим флагом» после проведенной в Австралии пиар-акции сиквела фильма «Борат» с использованием флагов Казахстана, сообщает Sputnik Казахстан 23 октября

На днях в австралийском Сиднее состоялся танцевальный флешмоб в поддержку планирующегося выхода продолжения скандальной ленты. «Двойники» Бората плясали на пляже в окружении казахстанских флагов.

На это граждане Казахстана ответили акцией «Я горжусь своим флагом», выкладывая фото с флагом страны и хештегом #ягоржусьсвоимфлагом.

«Этот фильм и моя страна никакого отношения друг к другу не имеют, и я не понимаю, почему в этом фильме фигурирует флаг моей страны», — написал в Instagram тяжелоатлет Илья Ильин. Кроме русского и казахского языков, он обратился к подписчикам и на английском.

Казахстанский авторитет пригрозил Саше Барону Коэну — видео © commons.wikimedia.org, Michael Bulcik / SKS Soft GmbH Düsseldorf Ольга Рыпакова, боксеры-профессионалы Жанкош Тураров и Мейирим Нурсултанов, представители мужской и женской сборных Казахстана по боксу, волейболистка Сабина Алтынбекова, бойцы ММА Артем Резников, Жалгас Жумагулов и многие другие спортсмены.

Скандальный фильм о Борате Сагдиеве, журналисте из Казахстана, приехавшем в Соединенные Штаты, вышел на экраны в 2006 году. В целом ряде стран, в том числе в РФ, Украине и самом Казахстане, он не появился в прокате. Выход второй части запланирован на 23 октября 2020 года.