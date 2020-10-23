На Украине могут достроить второй самолет Ан-225 «Мрия» в том случае, если проект профинансируют турецкие инвесторы. Об этом заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщило ИА Regnum

Тень украинской «Мрии» над EBИNNALE © commons.wikimedia.org, Dmitry A. Mottl словам министра, этот вопрос обсуждался в ходе визита украинской делегации в Турцию. Интерес к нему проявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«У них есть заинтересованность именно в стратегических транспортных самолётах, но «Русланы» мы предложить не можем, поскольку те, что есть, они нам самим нужны, а новых мы построить не можем. А «Мрию» одну теоретически можем достроить, и верю, что практически тоже можем, если будет заинтересованность инвесторов», — рассказал Уруский.

Ан-225 единственный в своем роде самолет, построен в 1984-1988 годах на Киевском механическом заводе с участием предприятий из Ульяновска, Москвы, Ташкента, Запорожья, Воронежа и Горького (ныне — Нижний Новгород). Экипаж самолета — 6 человек.

Размах крыла — 88 метров, длина — 84, а высота 18,2 метра. Крейсерская скорость — 850 км/ч, практическая дальность полета с нагрузкой 200 тонн — 4000 км, полезная нагрузка — до 250 тонн.