Представители «Нацкорпуса» 23 октября попытались сорвать агитационное мероприятие Партии Шария в Одессе, однако были вынуждены спешно ретироваться после того, как их едва не побили. Теперь радикалы ищут предателя в своих рядах и пытаются представить инцидент как постановку своих оппонентов, пишут украинские Telegram-каналы со ссылкой на источники

Пятница, 23 октября, — последний разрешенный день агитации перед местными выборами на Украине. В одесском микрорайоне поселок Котовского ультраправые попытались сорвать мероприятие партии Анатолия Шария, однако сторонники блогера обратили нападавших в бегство.

По версии самого «Нацкорпуса», активисты этой организации не имеют никакого отношения к произошедшему, а нападение было постановочным, чтобы поднять рейтинги Партии Шария. СМИ также предполагают, что организаторы акции из Партии Шария знали о готовящейся провокации неонацистов и заранее подтянули на пикет крепких молодых людей, которые прогнали радикалов.

«Сейчас в окружении одесского "Нацкорпуса" жесткий треш творится. Ищут "сливщика", который проинформировал "шарийцев" о нападении.

Наш источник по своим связям из окружения [лидера неонацистов Андрея] Билецкого сообщает, что Андрей очень злой за этот "одесский позор". Ведь "Нацкорпус" ещё никто никогда не гонял как шавок в Южной Пальмире. В "радикальной среде" — это считается фактом, что их "опустили" на всю страну», — пишет Telegram-канал «Женщина с косой».

По информации Telegram-канала «Легитимный», националисты рассматривают два варианта своей реакции на данное событие.

«Источник указывает, что [в "Нацкорпусе"] готовят заявление, что это "кремлевские агенты" решили дискредитировать "украинских патриотов" и срежиссировали такой ролик. Второй вариант — устроить "очередной набег", но более массированный», — говорится в публикации.

Потасовка в Одессе не первый эпизод, когда националисты оказываются биты активистами Партии Шария. Так, в июне этого года радикалы пытались нападать на участников митинга партии в Киеве, однако несколько националистов были в итоге сами избиты. После этого «Национальный корпус» открыл «сафари» на обидчиков, произошло несколько нападений на представителей Партии Шария в разных городах Украины.