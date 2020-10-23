Так он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о необходимости наказать украинских политиков, виновных в сдаче Крыма.
«Факты того времени говорили, что Украина имела предел своих возможностей и сил, чтобы идти на те или иные шаги. И исходя из этого стоит оценивать то время», — сказал Аваков.
Он высказал мнение, что сдачу Крыма нельзя обсуждать публично, при этом необходимо серьезно разобрать ситуацию и «сделать выводы — что могли, что не могли».
«Полагаю, что тогда украинцы сделали все, что могли, защищая себя», — добавил Аваков.
По его словам, споры по данному вопросу ослабляют украинскую власть.
Крым и Севастополь стали российскими регионами после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 90% избирателей поддержали воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
Отметим, Аваков на момент проведения референдума уже занимал пост министра внутренних дел Украины.