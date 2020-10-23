В 2014 году украинские власти сделали все, что на тот момент было возможно, для того чтобы Крым остался под контролем Киева, сказал министр внутренних дел Арсен Аваков 23 октября

Так он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о необходимости наказать украинских политиков, виновных в сдаче Крыма.

«Факты того времени говорили, что Украина имела предел своих возможностей и сил, чтобы идти на те или иные шаги. И исходя из этого стоит оценивать то время», — сказал Аваков.

Он высказал мнение, что сдачу Крыма нельзя обсуждать публично, при этом необходимо серьезно разобрать ситуацию и «сделать выводы — что могли, что не могли».

«Полагаю, что тогда украинцы сделали все, что могли, защищая себя», — добавил Аваков.

Как сдавали Крым. Бывший глава Генштаба ВСУ Владимир Замана раскрыл тайну властей Украины © скриншот видео

Крым и Севастополь стали российскими регионами после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 90% избирателей поддержали воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.

Отметим, Аваков на момент проведения референдума уже занимал пост министра внутренних дел Украины.