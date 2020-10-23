Рамочное военное соглашение и меморандум о долгосрочном сотрудничестве в укреплении оборонительных способностей между Анкарой и Киевом были подписаны в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию.
«Их [Турции. — Ред.] видение теперь состоит в том, что турецкая сторона готова сделать инвестицию, им от нас необходима площадка с соответствующими требованиями, на которой они построят предприятие, которое потом будет производить (беспилотные летательные. — Ред.) аппараты», — сказал Уруский.
Предполагается, что на турецком предприятии смогут работать украинские инженеры-конструкторы. Также оно будет иметь возможность продавать продукцию как на украинском рынке, так и на других.