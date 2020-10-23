Украина предоставит Турции площадку для строительства предприятия по производству беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил вице-премьер Украины - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, сообщает РИА Новости в пятницу, 23 октября

Ищенко объяснил, почему турецкие беспилотники для Украины не смогут угрожать России © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк Владимира Зеленского в Турцию.

«Их [Турции. — Ред.] видение теперь состоит в том, что турецкая сторона готова сделать инвестицию, им от нас необходима площадка с соответствующими требованиями, на которой они построят предприятие, которое потом будет производить (беспилотные летательные. — Ред.) аппараты», — сказал Уруский.

Предполагается, что на турецком предприятии смогут работать украинские инженеры-конструкторы. Также оно будет иметь возможность продавать продукцию как на украинском рынке, так и на других.