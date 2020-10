Популярная певица украинского происхождения Настя Каменских на днях вновь подразнила подписчиков в Instagram откровенным фото

Каменских запечатлена в бикини на фоне лиственницы и гор, в брызгах воды.

«As long as I can see all the beauty of the nature and feel its force and energy, I'll never lose my inspiration» (англ. «Пока я вижу всю красоту природы и ощущаю ее мощь и энергию, я никогда не потеряю вдохновение»), — подписала Каменских снимок.

Потап выставил напоказ Настю Каменских без трусов - фото © Facebook, NK

Обычно Каменских предпочитает делиться фото, где она снята сзади и демонстрирует ягодицы. Поклонники пишут, что хотели бы ознакомиться и с новыми песнями звезды, но ничего не имеют против откровенных кадров из ее жизни.