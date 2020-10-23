Заседание подкомиссии проходило в режиме видеоконференции и продолжалось около 3 часов, следует из публикации на сайте ведомства.
Украинскую сторону представлял председатель Госкосмоса Владимир Усов, китайскую — руководитель Китайской национальной космической администрации Чжан Кецзянь.
«Результатом заседания стало подписание программы украинско-китайского сотрудничества в области космоса на 2021-2025 годы, которая состоит из 69 совместных проектов на общую сумму контрактов более чем 70 млн долларов», — говорится в сообщении Госкосмоса.
Страны договорились о создании совместной лаборатории космической науки и обмене информацией в работе космической отрасли. Владимир Усов подчеркнул особую важность для Украины сотрудничества с Китаем, которое, по его словам, несомненно будет полезно всем «в мирных целях».