Украина и Китай подписали соглашение о сотрудничестве в космической отрасли сроком на 5 лет, в рамках программы стороны планируют реализовать почти 70 совместных проектов. Об этом сообщает Государственное космическое агентство Украины 23 октября

«Космос и приватизация». Кулеба рассказал, чем Украина может заинтересовать Португалию © РИА Новости, Александр Вильф | Перейти в фотобанк

Украинскую сторону представлял председатель Госкосмоса Владимир Усов, китайскую — руководитель Китайской национальной космической администрации Чжан Кецзянь.

«Результатом заседания стало подписание программы украинско-китайского сотрудничества в области космоса на 2021-2025 годы, которая состоит из 69 совместных проектов на общую сумму контрактов более чем 70 млн долларов», — говорится в сообщении Госкосмоса.

Страны договорились о создании совместной лаборатории космической науки и обмене информацией в работе космической отрасли. Владимир Усов подчеркнул особую важность для Украины сотрудничества с Китаем, которое, по его словам, несомненно будет полезно всем «в мирных целях».