События как минимум последнего года изменили отношение белорусов к России в негативную сторону. Об этом обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко сказал в интервью изданию Украина.ру

Эксперт объяснил, почему белорусы будут справедливо критиковать Россию © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко проявлял явно недружественную политику по отношению к России.

«Белорусские СМИ уже, наверное, полтора десятка лет делают из России образ такого «бедного родственника», который путается под ногами у трудолюбивых белорусов, мешает им нормально работать и так далее. Достаточно успешно. Поэтому, безусловно, повлияет на отношения Белоруссии и России в будущем и на отношение белорусов к России — в негативном ключе», — сказал Ищенко.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты, на которых стали звучать антироссийские лозунги. Ряд западных государств заявили о непризнании легитимности президента.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.