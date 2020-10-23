По его словам, политические механизмы безопасности на Украине не сработали.
«Давно назрела потребность в разговоре о гарантиях безопасности для Украины… Мы продолжаем жить рядом с Россией, от географии не убежишь, и поэтому есть вопрос, каким образом мы можем гарантировать безопасность Украины», — заявил Кулеба.
Опрос на данную тему, по его словам, является началом не экспертной, а широкой дискуссии о том, какими должны быть гарантии безопасности Украины.
Также он отметил, что стратегия МИД Украины всегда заключается в использовании всех дипломатических средств для обеспечения безопасности и восстановления целостности страны.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев прийти на избирательные участки 25 октября и кроме голосования ответить на пять важных вопросов. Первым вопросом станет необходимость введения пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных масштабах, вторым — возможность введения в Донбассе свободной экономической зоны.
Также Зеленский предлагает украинцам ответить на вопросы о необходимости сократить количество депутатов в Раде до 300, легализации медицинского каннабиса для тяжело больных и поднять на международном уровне вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.
Местные выборы на Украине состоятся 25 октября. Их результаты станут известны 6 ноября.