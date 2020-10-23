Вопрос о Будапештском меморандуме во всеукраинском опросе 25 октября призван поднять тему гарантий безопасности Украины. Об этом 23 октября рассказал журналистам глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передаёт УНИАН

По его словам, политические механизмы безопасности на Украине не сработали.

«Давно назрела потребность в разговоре о гарантиях безопасности для Украины… Мы продолжаем жить рядом с Россией, от географии не убежишь, и поэтому есть вопрос, каким образом мы можем гарантировать безопасность Украины», — заявил Кулеба.

Опрос на данную тему, по его словам, является началом не экспертной, а широкой дискуссии о том, какими должны быть гарантии безопасности Украины.

От марихуаны до мира в Донбассе. Опрос Зеленского как предвыборная технология © пресс-служба президента Украины

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев прийти на избирательные участки 25 октября и кроме голосования ответить на пять важных вопросов. Первым вопросом станет необходимость введения пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных масштабах, вторым — возможность введения в Донбассе свободной экономической зоны.

Также Зеленский предлагает украинцам ответить на вопросы о необходимости сократить количество депутатов в Раде до 300, легализации медицинского каннабиса для тяжело больных и поднять на международном уровне вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.

Местные выборы на Украине состоятся 25 октября. Их результаты станут известны 6 ноября.