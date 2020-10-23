Архиерей так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ), архиепископ Житомирский и Полесский Владимир (Шлапак) в церкви записал ролик с рекламой партии «Пропозиция». Его опубликовали на странице партии в Facebook 22 октября

На западе Украины священник годами торговал оружием © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

«Именно эта команда — решающий голос для меня, для моей парафии и для нашей с вами Черняховщины. Я лично голосую за "Пропозицию" и прошу вас поддержать эту молодую команду», — заявил он.

Видеоролик с агитацией от «архипастыря» разместили на странице регионального отделения партии в Facebook «Пропозиція Черняхів».

В июне 2020 года мэры нескольких украинских областных центров, включая Бориса Филатова из Днепра, Александра Сенкевича из Николаева, Алексея Каспрука из Черновцов и Сергея Сухомлина из Житомира, создали партию «Пропозиция» для совместного участия в местных выборах.