Белорусская экономика ориентирована на финансово-ресурсную поддержку России и объективно умирает. Об этом специалист по Белоруссии Андрей Суздальцев сказал в интервью изданию Украина.ру

Болкунец рассказал, какой именно ущерб забастовки нанесли белорусской экономике © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко сохранил экономику республики. По словам эксперта, он сохранил лишь доступ к российским деньгам, рынку, нефти и газу.

«Беда в том, что белорусская экономика несамодостаточна. Она ориентирована исключительно на финансово-ресурсную поддержку России… Когда распадался Советский Союз, там все было новенькое построено. Но там все так и осталось на уровне СССР, пусть даже хорошее. Поэтому вне зависимости от того, есть там протесты или нет, белорусская экономика все равно умирает. Она умирает объективно», — заявил Суздальцев.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. Ряд западных государств заявили о непризнании легитимности президента.

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