Политолог и телеведущий из Черновцов Святослав Вышинский объяснил, почему украинские румыны не пытаются создать собственные политические силы на Украине. Он рассказал об этом в интервью изданию Украина.ру

Гражданство на экспорт. Как Румыния может забрать у Украины Черновицкую область © evroportal.ru

По словам Вышинского, это связано, в частности, с тем, что Румыния менее активна в вопросах национальной политики на Украине, а без финансирования и устойчивой дипломатической поддержки нет и политического процесса.

«Тем более что румыны Буковины и так прекрасно интегрированы в жизнь соседней страны — большинство из них имеют двойное гражданство, живут и работают на два государства. На Украине они также неплохо себя чувствуют в устоявшихся политических проектах. В каком-то смысле в румыноязычных районах любая украинская партия по умолчанию становится "румынской"», — отметил политолог.

Поэтому, по его словам, закономерно, что на местных выборах 2020 года все политические силы, за исключением националистических, в румынских округах ведут агитацию на румынском языке.

Что касается польских политсил, то, по словам Вышинского, это невозможно в силу демографических причин — компактно проживающего польского населения на Украине не осталось.

Местные выборы на Украине пройдут 25 октября 2020 года.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.