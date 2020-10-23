Активисты Партии Шария в Одессе отразили атаку членов «Национального корпуса». Видео инцидента выложено на YouTube-канале «Думская Нет» 23 октября

Заочный лидер в шортиках. Астрологический портрет Анатолия Шария © Facebook, Анатолий Шарий Анатолия Шария решила провести раздачу агитматериалов в микрорайоне поселок Котовского, были выставлены несколько агитпалаток, прохожих развлекали музыканты.

Судя по видео, в какой-то момент к сторонникам партии, одетых в красные футболки, приблизилась группа молодых людей с символикой «Нацкорпуса», попытавшись отобрать флаги оппонентов. Однако нападавшие были быстро обращены в бегство сторонниками Шария, среди которых также оказалось немало людей, спортивного телосложения.

«Нацкорпус умеет бегать, оказывается. Мирные одесситы умеют давать поджопники любителям нападать на мирные акции. Привет одесситам», — написал Шарий в своем Telegram-канале.

По версии издания «Думская», инцидент в Одессе мог быть постановкой самой Партией Шария. Согласно комментарию лидера одесского «Национального корпуса» Сергея Варламова, ультраправые не имеют никакого отношения к нападению, а вся ситуация является предвыборным пиаром партии блогера.