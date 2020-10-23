Пятница, 23 октября — последний разрешенный день агитации перед местными выборами на Украине. В Одессе гражданам предстоит избрать мэра города, а также депутатов городского совета. Партия блогера Анатолия Шария решила провести раздачу агитматериалов в микрорайоне поселок Котовского, были выставлены несколько агитпалаток, прохожих развлекали музыканты.
Судя по видео, в какой-то момент к сторонникам партии, одетых в красные футболки, приблизилась группа молодых людей с символикой «Нацкорпуса», попытавшись отобрать флаги оппонентов. Однако нападавшие были быстро обращены в бегство сторонниками Шария, среди которых также оказалось немало людей, спортивного телосложения.
«Нацкорпус умеет бегать, оказывается. Мирные одесситы умеют давать поджопники любителям нападать на мирные акции. Привет одесситам», — написал Шарий в своем Telegram-канале.
По версии издания «Думская», инцидент в Одессе мог быть постановкой самой Партией Шария. Согласно комментарию лидера одесского «Национального корпуса» Сергея Варламова, ультраправые не имеют никакого отношения к нападению, а вся ситуация является предвыборным пиаром партии блогера.