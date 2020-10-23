Вратарь ФК «Шахтер» и сборной Украины Андрей Пятов станцевал хаку и призвал подписчиков последовать своему примеру, передает Telegram-канал Украина.ру 23 октября

Хака (маори haka) — ритуальный танец новозеландских маори, во время которого исполнители совершают энергичные движения и выкрикивают аккомпанемент.

«Участвуй в челендже и получай подарки — мячи, перчатки, футболки с моим автографом! Выполняй условия ниже! 1. Сними видео, как ты танцуешь хакку. 2. Выложи это видео в сториз или пост с тегом @sportbank.com.ua. 3. Получай подарки», — рассказал футболист.

Зеленский отреагировал на сенсационную победу сборной Украины © Facebook, National Football Team Of Ukraine

«Скорее всего, новое увлечение Пятова будет иметь успех у публики», — отмечает Telegram-канал Украина.ру.

Недавно Андрей Пятов перенес коронавирус, но сейчас выглядит здоровым и бодрым.