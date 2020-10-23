С представителями предпринимателя журналисты издания встретились во время открытого судебного заседания по делу «Татнефть против Боголюбова» в Высоком суде Лондона.
Истцом по делу выступает российская компания «Татнефть», ответчиками — украинские бизнесмены Геннадий Боголюбов, Игорь Коломойский, Александр Ярославский и Павел Овчаренко.
Татнефть обвиняет их в причастности к «схеме вывода нефтяных платежей».
Ранее стало известно, что коронавирусом заразилась мать лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко Людмила Телегина. Болезнь протекает в тяжелой форме.
Украина третий день подряд бьет антирекорд по числу заболевших, которых за сутки стало на 7517 больше.