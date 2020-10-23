Украинский миллиардер Геннадий Боголюбов, входящий в число самых богатых людей Украины, заболел коронавирусом. Об этом 23 октября сообщило издание «Новое время» со ссылкой на представителей олигарха

Тесты врут. Зараженных коронавирусом украинцев считают здоровыми © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк встретились во время открытого судебного заседания по делу «Татнефть против Боголюбова» в Высоком суде Лондона.

Истцом по делу выступает российская компания «Татнефть», ответчиками — украинские бизнесмены Геннадий Боголюбов, Игорь Коломойский, Александр Ярославский и Павел Овчаренко.

Татнефть обвиняет их в причастности к «схеме вывода нефтяных платежей».

Ранее стало известно, что коронавирусом заразилась мать лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко Людмила Телегина. Болезнь протекает в тяжелой форме.

Украина третий день подряд бьет антирекорд по числу заболевших, которых за сутки стало на 7517 больше.