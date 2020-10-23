Переход среднеазиатских стран, в том числе Узбекистана, на латиницу не связан с разворотом государственной политики в сторону Турции, рассказал руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью изданию Украина.ру

«При Тургуте Озале (восьмом президенте Турции — ред.), у них (у Узбекистана и Турции — ред.) был медовый месяц. Но это продлилось все очень недолго. Дело в том, что Турция возомнила себя старшим братом, а [первый президент Узбекистана Ислам] Каримов такие вещи на дух не переносил. Так что первая любовь перешла в глухую взаимную неприязнь», — сказал Грозин.

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Правда оценивать это как смещение политики в сторону Турции не стоит, считает Грозин. Узбекистан — многовекторная страна, которая стремится присутствовать и в Евразийском экономическом союзе, и в Тюркском совете, и стремится наладить отношения с США, и даже хочет подружиться с Китаем.

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