Речь идет о книгах «Транспорт» серии «Развиваем малыша», «Копилка бесценных знаний: Изобретения, факты, открытия» о первых спутниках Земли и освоении космического пространства во времен СССР и книге под названием «А почему небо голубое?», в которой рассказывается об истории флага России.
В 2017 году на Украине вступил в силу закон, ограничивающий ввоз в страну «иностранной продукции антиукраинского содержания». Госкомтелерадио предоставило тысячи отказов в выдаче разрешений на ввоз печатной продукции из России.