Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания запретил ввоз в страну трех детских книг из России якобы из-за пропаганды коммунистического тоталитарного режима и его символики. Об этом 23 октября сообщили на сайте комитета

На Украине избавились от книги жалоб из экономии В 2017 году на Украине вступил в силу закон, ограничивающий ввоз в страну «иностранной продукции антиукраинского содержания». Госкомтелерадио предоставило тысячи отказов в выдаче разрешений на ввоз печатной продукции из России.