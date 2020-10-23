Окружной административный суд Киева отказался признать противоправной инициативу президента Владимира Зеленского о проведении всенародного опроса общественного мнения 25 октября на избирательных участках в день местных выборов. Об этом 23 октября суд сообщает на своем сайте

В частности, суд отказал в удовлетворении иска жителю Ивано-Франковской области, который оспаривал опрос. В связи с тем, что стороны не прибыли на судебное заседание, суд рассматривал дело в письменном производстве.

«В решении суда говорится, что обязательным условием предоставления правовой защиты судом является наличие реального нарушения прав человека на момент обращения в суд. Объявление любым субъектом властных полномочий о своих намерениях на совершение любых действий на будущее не может быть расценено судом как действие, которое нарушает право истца», — говорится в сообщении.

Исходя из заявленных требований, и анализа положений действующего законодательства суд пришел к выводу, что иск является необоснованным и отказал истцу в его удовлетворении.

Социолог объяснил, почему украинцы не доверяют опросу Зеленского © РИА Новости, Нина Зотина

Также Зеленский предлагает украинцам ответить на вопросы о необходимости сократить количество депутатов в Раде до 300, легализации медицинского каннабиса для тяжело больных и поднять на международном уровне вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.

Местные выборы на Украине состоятся 25 октября. Их результаты станут известны 6 ноября.