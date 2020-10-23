Президент Белоруссии Александр Лукашенко 23 октября, в ходе рабочей поездки в Слуцкий район, поделился рецептом борьбы с болезнями, передает Sputnik Беларусь

Комментируя рост заболеваемости коронавирусом в стране, Лукашенко отметил, что в Белоруссии имеется нужный опыт, лекарства и система лечения. Он подчеркнул, что важно вести здоровый образ жизни, что может способствовать бессимптомному течению заболевания.

«Надо нормально жить, постоянно готовить себя к любой болезни. И если Бог будет видеть, что ты сам себя стараешься поддерживать, защищать, может, и поможет», — заявил белорусский президент.

Лукашенко назвал ещё один «антиковидный» продукт - видео © AP, Sergei Sheleg, BelTA Pool

В начале октября президент Белоруссии заявил, что, как и ранее, «на сегодняшний день не намерен изолировать и закрывать страну».

В Белоруссии 22 октября начали действовать новые правила въезда и транзита через страну, согласно которым все белорусы, иностранцы и лица без гражданства, въезжающие из государств «красной» зоны, должны пройти 10-дневную самоизоляцию.

Иностранцам и лицам без гражданства, прибывающим из государств «зеленой» зоны, нужно предоставить справку о прохождении ПЦР-теста, выданную не ранее чем за 72 часа до пересечения границы.