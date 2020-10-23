Выступление президента Украины Владимира Зеленского перед Верховной Радой походило на партийный отчет перед местными выборами. Об этом 23 октября заявил политолог Вадим Карасев на пресс-конференции, которую транслировал Интерфакс-Украина в YouTube

У Зеленского сдали нервы, неловкий момент попал на видео © Скриншот видео YouTube

По словам Карасева, Зеленский отчитался о проделанной работе перед выборами, чтобы мобилизовать сторонников команды президента.

Во вторник Зеленский выступил перед депутатами в Раде с ежегодным посланием. Лидер отчитался о ситуации с коронавирусом в стране, рассказал, чего ждет от легализации игорного бизнеса, затронул вопрос амнистии в Донбассе и сообщил, что Украина начинает строить сразу две государственные военно-морские базы для защиты черноморского региона.

Местные выборы на Украине пройдут 25 октября. 6 ноября станут известны результаты.