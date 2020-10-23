«Вопрос в том, насколько существенно повлияет на результаты выборов… последняя активность президента. Начиная от послания Верховной Раде, которое все-таки было не столько посланием к Раде, сколько партийно-отчетным собранием», — заявил он.
По словам Карасева, Зеленский отчитался о проделанной работе перед выборами, чтобы мобилизовать сторонников команды президента.
Во вторник Зеленский выступил перед депутатами в Раде с ежегодным посланием. Лидер отчитался о ситуации с коронавирусом в стране, рассказал, чего ждет от легализации игорного бизнеса, затронул вопрос амнистии в Донбассе и сообщил, что Украина начинает строить сразу две государственные военно-морские базы для защиты черноморского региона.
Местные выборы на Украине пройдут 25 октября. 6 ноября станут известны результаты.