Федерация бокса Украины выразила поддержку генеральному секретарю Федерации бокса России Умару Кремлеву на выборах президента Международной федерации любительского бокса (AIBA). Об этом 23 октября сообщило издание news.ru

Травля боксёра Ломаченко: украинские националисты стали патриотами США © AFP, Yong Teck Lim/Getty Images поддержали федерации Сербии, Парагвая и Соломоновых островов.

«Один из главных инициаторов необходимых реформ в нашем спорте во время глобальной пандемии — Умар Кремлев. Он настойчиво прилагает усилия для продолжения соревнований, помощи спортсменам и поддерживает AIBA в целом. Это лучшее доказательство его лидерских качеств, понимания проблем бокса и спорта в целом, так же, как и понимание решений поставленных задач, что сейчас крайне важно для AIBA», — заявил глава украинской федерации Владимир Продивус.

Кроме Кремлева на пост выдвинуты еще четыре кандидата. Регистрация завершится 4 ноября.

Кремлев также входит в исполком AIBA и занимает пост первого вице-президента Европейской конфедерации бокса.