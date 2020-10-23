Кандидатуру Кремлева также поддержали федерации Сербии, Парагвая и Соломоновых островов.
«Один из главных инициаторов необходимых реформ в нашем спорте во время глобальной пандемии — Умар Кремлев. Он настойчиво прилагает усилия для продолжения соревнований, помощи спортсменам и поддерживает AIBA в целом. Это лучшее доказательство его лидерских качеств, понимания проблем бокса и спорта в целом, так же, как и понимание решений поставленных задач, что сейчас крайне важно для AIBA», — заявил глава украинской федерации Владимир Продивус.
Кроме Кремлева на пост выдвинуты еще четыре кандидата. Регистрация завершится 4 ноября.
Кремлев также входит в исполком AIBA и занимает пост первого вице-президента Европейской конфедерации бокса.