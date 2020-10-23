Полиция Киева задержала 21-летнего студента столичного вуза, который справил нужду на памятники активистам Майдана на аллее Небесной сотни в центре Киева. Об этом 23 октября сообщается на сайте местной полиции

«По подозрению в совершении хулиганских действий на аллее героев Небесной сотни полицейские задержали 21-летнего студента», — говорится в сообщении.

Задержанным оказался студент третьего курса. С ним проводятся следственные действия. Свой поступок он объяснил тем, что находился в состоянии алкогольного опьянения.

Накануне столичные правоохранители открыли по данному поводу уголовное производство по ч.1 ст.296 (хулиганство) УК.

«Неизвестная сотня» - фальсификация событий февраля 2014 года становится фактом © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

В 2014 году Киевский городской совет переименовал отрезок улицы Институтской, где 20 февраля происходили расстрелы участников Майдана, в Аллею Героев Небесной сотни.

Впервые Небесной сотней павших участников Майдана назвала поэтесса Татьяна Домашенко в стихотворении «Небесная сотня воинов Майдана», который она написала 21 февраля 2014 года.