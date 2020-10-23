«По подозрению в совершении хулиганских действий на аллее героев Небесной сотни полицейские задержали 21-летнего студента», — говорится в сообщении.
Задержанным оказался студент третьего курса. С ним проводятся следственные действия. Свой поступок он объяснил тем, что находился в состоянии алкогольного опьянения.
Накануне столичные правоохранители открыли по данному поводу уголовное производство по ч.1 ст.296 (хулиганство) УК.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа 17-34 тыс. грн (около 35-85 тыс. рублей) или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 5 лет.
В 2014 году Киевский городской совет переименовал отрезок улицы Институтской, где 20 февраля происходили расстрелы участников Майдана, в Аллею Героев Небесной сотни.
Впервые Небесной сотней павших участников Майдана назвала поэтесса Татьяна Домашенко в стихотворении «Небесная сотня воинов Майдана», который она написала 21 февраля 2014 года.