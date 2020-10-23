Печерский районный суд Киева обязал Госбюро расследований (ГБР) начать досудебное расследование о неповиновении главы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артёма Сытника решению суда об уходе с должности. Об этом 23 октября заявил депутат от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Илья Кива в Telegram

Артем Сытник: кто он © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Ранее политик заявил в Бюро о невыполнении Сытником решения Конституционного суда о незаконности его назначения на должность директора НАБУ. В документе Кива указал, что Сытник фактически узурпировал власть и продолжил работу в НАБУ после решения Конституционного суда.

Депутат увидел в действиях Сытника признаки преступлений, предусмотренных ст. 382 УК Украины (невыполнение судебного решения) и ст. 353 УК Украины (своевольное присвоение властных полномочий или звания служебного лица).

В августе Конституционный суд Украины принял решение о неконституционности указа экс-президента Петра Порошенко о назначении Сытника директором НАБУ, вступившее в силу сразу после оглашения.