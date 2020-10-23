«Жалобу заявителя Ильи Кивы на бездеятельность уполномоченных служебных лиц ГБР, которая состоит в невнесении ведомостей в ЕРДР после получения заявления, удовлетворить. Обязать служебных лиц ГБР внести в ЕРДР ведомости по заявлению Ильи Кивы от 11.09.2020 о совершении уголовного правонарушения и начать досудебное расследование», — говорится в решении суда, которое обнародовал Кива.
Ранее политик заявил в Бюро о невыполнении Сытником решения Конституционного суда о незаконности его назначения на должность директора НАБУ. В документе Кива указал, что Сытник фактически узурпировал власть и продолжил работу в НАБУ после решения Конституционного суда.
Депутат увидел в действиях Сытника признаки преступлений, предусмотренных ст. 382 УК Украины (невыполнение судебного решения) и ст. 353 УК Украины (своевольное присвоение властных полномочий или звания служебного лица).
В августе Конституционный суд Украины принял решение о неконституционности указа экс-президента Петра Порошенко о назначении Сытника директором НАБУ, вступившее в силу сразу после оглашения.