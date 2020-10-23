Телиженко обвиняют во вмешательстве в выборы за публикацию информации о взятке в сумме 200 миллионов долларов экс-президенту Украины Петру Порошенко за закрытие дела в отношении компании Burisma, в которой работал сын тогда еще вице-президента Джо Байдена — Хантер Байден.
Таким образом власти США расширили список лиц, против которых в стране введены персональные санкции. Ранее туда попал депутат Андрей Деркач, который также публиковал информацию о связи Порошенко с Байденом.
Ранее у Деркача и Телиженко были аннулированы американские визы.