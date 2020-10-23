Страницу бывшего посла Украины в США Андрея Телиженко заблокировали Twitter и Facebook за якобы вмешательство в выборы президента Соединенных Штатов. В том же ранее обвинили депутата Андрея Деркача, сообщают Vesti.ua 23 октября

Телиженко обвиняют во вмешательстве в выборы за публикацию информации о взятке в сумме 200 миллионов долларов экс-президенту Украины Петру Порошенко за закрытие дела в отношении компании Burisma, в которой работал сын тогда еще вице-президента Джо Байдена — Хантер Байден.

«Бурисма» в суде призналась в даче взятки вице-президенту США – Деркач © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк Андрей Деркач, который также публиковал информацию о связи Порошенко с Байденом.

Ранее у Деркача и Телиженко были аннулированы американские визы.