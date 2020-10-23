Бывший советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо назвал поездку депутатов от президентской партии «Слуга народа» в Донбасс «смешной возней на линии соприкосновения»

«Объясните мне, уважаемые слуги, какому народу вы служите? Два дня, смелые и красивые, селфились на Донбассе в сопровождении охраны, а к простым людям так и не снизошли. Что мешало вам заехать в то же Опытное, где вас давно ждут и куда я вас приглашал? Или хотя бы в другое село серой зоны? Или вам не интересны граждане Украины, которых вы лишили права голоса? Зачем тогда вообще вся эта смешная возня на линии соприкосновения за три дня до выборов?», — возмутился Сивохо.

Несколько недель назад Сивохо посетил населенный пункт Опытное и пригласил нардепов приехать и переночевать в разрушенных домах без газа и воды, где вынуждены жить голосовавшие за них украинцы.

Сергей Сивохо: проданный смех © Руслан Мармазов

Украинский журналист Анатолий Шарий назвал поездку накануне выборов «отвратительно пахнущим пиаром».