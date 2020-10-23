Под стенами Львовской областной администрации прошла акция, посвященная легализации марихуаны в стране, сообщает Telegram-канал Украина.ру 23 октября

Инициаторами мероприятия во Львове стали члены организации «Украинские студенты за свободу». По их мнению, граждане заслуживают права жить без боли, а значит использование препаратов из марихуаны в стране стоит разрешить.

Станут кроликами: в УПЦ раскритиковали опрос о каннабисе © hramzp.ua

Участники требовали от властей принять законопроект о легализации медицинского каннабиса, чтобы больные, у которых хронический болевой синдром, могли использовать медицинский каннабис законно.

«По статистике — более 2-х миллионов украинцев сейчас могли бы облегчать боль с помощью лекарств на основе каннабидиола. Нужно поднимать этот вопрос, потому что люди страдают», — заявила одна из участниц мероприятия Ольга Сергиенко.

Акция «Мы имеем право на каннабис» — всеукраинская, ее уже провели в Одессе, Харькове, Луцке, Житомире, Полтаве, Тернополе, Черновцах, Днепре, Мариуполе и Чернигове.

Президент Украины Владимир Зеленский в середине октября анонсировал всенародный опрос в день выборов 25 октября. В опроснике будет в том числе и вопрос о легализации каннабиса.