Инициаторами мероприятия во Львове стали члены организации «Украинские студенты за свободу». По их мнению, граждане заслуживают права жить без боли, а значит использование препаратов из марихуаны в стране стоит разрешить.
Аналогичная акция прошла в городе Сумы, там на площади Независимости также собрались люди с требованием к властям принять закон о легализации каннабиса.
Участники требовали от властей принять законопроект о легализации медицинского каннабиса, чтобы больные, у которых хронический болевой синдром, могли использовать медицинский каннабис законно.
«По статистике — более 2-х миллионов украинцев сейчас могли бы облегчать боль с помощью лекарств на основе каннабидиола. Нужно поднимать этот вопрос, потому что люди страдают», — заявила одна из участниц мероприятия Ольга Сергиенко.
Акция «Мы имеем право на каннабис» — всеукраинская, ее уже провели в Одессе, Харькове, Луцке, Житомире, Полтаве, Тернополе, Черновцах, Днепре, Мариуполе и Чернигове.
Президент Украины Владимир Зеленский в середине октября анонсировал всенародный опрос в день выборов 25 октября. В опроснике будет в том числе и вопрос о легализации каннабиса.