Житель Обухова (Киевская область) Никита Ульянов на днях в своем Facebook показал продукты, которые перед местными выборами принесли его бабушке от кандидата в мэры Богдана Яцуна

На Украине завели более 180 дел за подкуп избирателей © Facebook, Національний банк України | Facebook, Національний банк України | Перейти в фотобанк

«Это — содержимое пакета от партии "Голос", который раздают нашим старикам! Дно пробито! Принесла домой моя бабушка! Поделитесь информацией пожалуйста!», — написал Ульянов.

Пользователи начали активно обсуждать посылку и ее содержимое.

«Невероятный позор для города», «Дно пробито», «Дают — бери, бьют — беги», «Льют в уши старикам, чтобы те голосовали «правильно»», — написали они в комментариях.

Местные выборы на Украине пройдут 25 октября. Согласно с изменениями в законодательстве в тех населенных пунктах, где меньше 10 тыс. избирателей, выборы глав депутатов местных советов пройдут по пропорциональной системе с условно открытыми списками. В остальных — по мажоритарной системе относительного большинства. Также вводится императивный мандат, согласно которому партия может лишить депутата полномочий, если его деятельность не отвечает интересам политсилы.