Министр социальной политики Украины Марина Лазебная заявила, что пенсионная система страны далека от идеала и требует изменений, в противном случае уже в недалеком будущем пенсии будут минимальными, об этом глава Минсоцполитики рассказала в эфире «UA: Украинское радио» 22 октября

Сейчас на Украине работает солидарная пенсионная система, при которой работающие граждане обеспечивают пособие по старости пенсионерам. И это соотношение приближается к пропорции 1:1, когда каждый работающий содержит одного пенсионера.

На данный момент, по словам Лазебной, на Украине 16 миллионов работающих, из них только 13 миллионов трудоустроены официально, а значит, и отчисляют пенсионные взносы, а пенсионеров 11,3 миллиона.

Названа страна, в которой с 80 лет пенсионеры получают «немалые деньги» © скриншот с видео "Dumskaya TV" | скриншот с видео "Dumskaya TV" | Перейти в фотобанк

«Cегодня каждый официально работающий платит в среднем 1850 гривен (5 тыс. руб. — Ред.) в Пенсионный фонд ежемесячно. То есть собственными средствами мы можем обеспечивать пенсию лишь на 1850 гривен», — пояснила Лазебная.

Несложно догадаться, что если субвенции из бюджета прекратятся, то Пенсионный фонд не сможет платить больше указанной суммы, говорит министр.

К слову, МРОТ на Украине составляет 4723 гривны (12,7 тыс. руб.), а прожиточный минимум 2197 гривен (5,9 тыс. руб.) для трудоспособных лиц, и 1712 гривны (4,6 тыс. руб.) — для нетрудоспособных.

Выход руководитель ведомства видит в пенсионной реформе, а именно — переходе на накопительную пенсионную систему.

При этом Лазебная заявила, что правительство намерено выполнять свои обязательства и планирует индексировать пенсии, как и было обещано, в конце 2020 и в 2021 году.