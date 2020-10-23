Глава Национальной медицинской палаты Сергей Кравченко назвал аферой создание украинской вакцины от коронавируса. Об этом он заявил 22 октября в эфире программы «Право на власть»

Он заявил, что тему с украинской вакциной придумали авантюристы из Офиса президента ради предвыборного пиара.

«Я знаю пару авантюристов в Офисе президента, которые устроили эту театральную постановку в погоне за политическим пиаром… Если мы продолжим серьезную дискуссию, то я попрошу Михаила Фаворова (один из разработчиков вакцины. — Ред.) повторить на английском языке на территории США то, что он сказал в Офисе президента, потому что там очень сильная система публичного права», — сказал он.

Зеленский протестирует на себе украинскую вакцину от COVID-19, но при одном условии © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Кроме того, Кравченко заявил, что будет вынужден обратиться к первому замдепартамента защиты национальной государственности Роману Мотковскому, который занимается вопросами биотерроризма.

Он добавил, что компания «Диапроф-мед», которую называют базой для создания отечественной вакцины, с 1996 года занималась продажей расходных материалов для лабораторий, а впоследствии занялась тест-системами ИФА, а компания Фаворова занимается торговлей экспресс-системами в третьих странах.

Ранее Владимир Зеленский анонсировал производство украинской вакцины от коронавируса, разработкой которой в стране занимались более полугода. По его словам, предстоят клинические исследования.