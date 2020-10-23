Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства «категорически не поддерживает» решение Киевской городской администрации о покупке в лизинг 200 автобусов «Минского автомобильного завода», сообщает пресс-служба ведомства 23 октября

В Министерстве возмутились решению администрации мэра Киева Виталия Кличко об обновлении автопарка без привлечения отечественных производителей и объявления тендера.

«Такой подход является дискриминационным, противоречит национальным интересам и принципам свободной прозрачной конкуренции. Минэкономики будет и в дальнейшем отстаивать поддержку национальных производителей и честной конкуренции, в том числе и в сфере закупок транспорта», — говорится в сообщении ведомства.

В Минэкономики отметили, что во избежание подобных случаев в будущем министерство уже прорабатывает вопрос законодательного урегулирования подобных ситуаций.

Три блока Запорожской АЭС не могут выйти с ремонта без российских деталей © commons.wikimedia.org, DENAMAX

Общая стоимость машин составляет 1,67 миллиарда гривен. Цена одного короткого 12-метрового автобуса — 6,7 миллиона гривен, а 18-метровой «гармошки» — 9,6 миллиона гривен.

Производство автобусов на Украине осуществляют предприятия «Черкасский автобус», Черниговский автозавод, луцкий «Автомобильный завод "Богдан"», Часовоярский ремонтный завод, львовский завод «Электрон» и Запорожский автомобилестроительный завод.