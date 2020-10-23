Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении противоправного механизма, организованного топ-менеджментом международного аэропорта «Борисполь». Об этом говорится в заявлении на сайте пресс-службы СБУ 22 октября

Разоблачена схема хищений во время закупки услуг по капитальному строительству объектов транспортной инфраструктуры.

Предприниматели незаконно работали в киевском аэропорту «Борисполь» 5 лет © РИА Новости, Алексей Фурман | Перейти в фотобанк

Затем злоумышленники провели бестоварные операции через ряд коммерческих структур, имеющих признаки фиктивности. Таким образом они обналичили почти 37 млн гривен (около 101 млн рублей) государственных средств и безосновательно сформировали налоговый кредит по НДС более чем на 6 млн гривен (16 млн рублей).

Во время обыска в домах и офисах фигурантов дела изъята документация и электронные носители с информацией о проведенных незаконных операциях. Также изъяты заметки и черновики с записями, подтверждающими незаконный характер совершенных сделок.

Досудебное следствие продолжается.

В сентябре в Антикоррупционном бюро Украины заявили, что экс-чиновники аэропорта с 2014 по 2019 год на основании заключенных договоров предварительной аренды неправомерно передавали помещения предпринимателям по заниженной стоимости.