Разоблачена схема хищений во время закупки услуг по капитальному строительству объектов транспортной инфраструктуры.
Оперативники ведомства установили, что во время выполнения договорных обязательств по строительству транспортных сооружений представители генподрядчика вступили в сговор с топ-менеджментом аэропорта. В 2017-2018 годах они совместно фальсифицировали объемы выполненных работ и поставленных строительных материалов.
Затем злоумышленники провели бестоварные операции через ряд коммерческих структур, имеющих признаки фиктивности. Таким образом они обналичили почти 37 млн гривен (около 101 млн рублей) государственных средств и безосновательно сформировали налоговый кредит по НДС более чем на 6 млн гривен (16 млн рублей).
Во время обыска в домах и офисах фигурантов дела изъята документация и электронные носители с информацией о проведенных незаконных операциях. Также изъяты заметки и черновики с записями, подтверждающими незаконный характер совершенных сделок.
Досудебное следствие продолжается.
В сентябре в Антикоррупционном бюро Украины заявили, что экс-чиновники аэропорта с 2014 по 2019 год на основании заключенных договоров предварительной аренды неправомерно передавали помещения предпринимателям по заниженной стоимости.