По словам главы государства, соответствующее распоряжение он дал сразу после того, как к нему обратилась супруга блогера.
«Я тут же дал поручение прокуратуре проверить возможность выезда его за границу на лечение. Имея в виду, что могли бы и не выпускать, потому что у него были ограничения, связанные с судебным следствием и уголовным делом», — сказал Путин.
Также глава государства отметил, что предлагал европейским коллегам совместную работу по расследованию дела, но предложение это принято не было. Путин выразил сомнения в обнаружении в организме Навального следов боевого газа «Новичок», так как поступающая из Европы информация очень противоречивая.
Глава государства также заострил внимание на том, что, если бы оппозиционера действительно хотели отравить, «вряд ли бы отправили его на лечение в Германию».
Алексею Навальному 20 августа стало плохо в самолете, выполнявшем рейс Томск — Москва, борт был экстренно посажен в Омске.
Российские врачи пришли к выводу, что у политика нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови, а как следствие — и кому.
Позднее блогера по просьбе супруги перевезли самолетом в Германию в клинику «Шарите», где у него якобы выявили отравление «Новичком».