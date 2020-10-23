Президент РФ Владимир Путин рассказал, что попросил Генеральную прокуратуру разрешить оппозиционеру Алексею Навальному покинуть Россию, несмотря на запрет на выезд, связанный с уголовным делом, сообщает агентство РИА Новости 23 октября

По словам главы государства, соответствующее распоряжение он дал сразу после того, как к нему обратилась супруга блогера.

«Я тут же дал поручение прокуратуре проверить возможность выезда его за границу на лечение. Имея в виду, что могли бы и не выпускать, потому что у него были ограничения, связанные с судебным следствием и уголовным делом», — сказал Путин.

Также глава государства отметил, что предлагал европейским коллегам совместную работу по расследованию дела, но предложение это принято не было. Путин выразил сомнения в обнаружении в организме Навального следов боевого газа «Новичок», так как поступающая из Европы информация очень противоречивая.

Обвинения в «отравлении» Навального ничем не подкреплены - МИД РФ © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

Алексею Навальному 20 августа стало плохо в самолете, выполнявшем рейс Томск — Москва, борт был экстренно посажен в Омске.

Российские врачи пришли к выводу, что у политика нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови, а как следствие — и кому.

Позднее блогера по просьбе супруги перевезли самолетом в Германию в клинику «Шарите», где у него якобы выявили отравление «Новичком».