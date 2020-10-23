Госпогранслужба Украины информирует, что в пределах Станично-Луганского, Беловодского, Меловского, Марковского, Новопсковского, Белокуракинского, Троицкого, Старобельского контролируемых районов Луганской области гражданам запрещается находиться в пределах пограничной полосы в непосредственной близости возле государственной границы на расстоянии до 200 метров.
Исключения касаются представителей правоохранительных органов, лиц, которые проводят сельскохозяйственные работы по спискам рабочих и техники, согласованным с подразделениями Госпогранслужбы Украины, и лиц, зарегистрированных по месту проживания, имеющих письменное приглашение близких родственников и которых встречают лично.
Также ограничены въезд и пребывание лиц и осуществление работ в пределах пограничной полосы. Эти ограничения не применяются к лицам, занимающимся сельскохозяйственной деятельностью на собственных (арендованных) земельных участках, находящихся в этой полосе, в случае заблаговременного информирования подразделения охраны государственной границы о проведении таких работ.
Кроме того, в пределах населенного пункта Меловое запрещен подход или пребывание лиц, кроме представителей правоохранительных органов, в районе заградительного забора на государственной границе по улицам Дружбы Народов, Меловская, Железнодорожная, Рабочая, Оборонная пгт. Меловое, ближе чем на расстоянии 5 метров.
Сообщается, что нарушение указанных дополнительных режимных ограничений влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ст. 202 Кодекса Украины об административных правонарушениях.