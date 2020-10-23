С целью усиления контроля за соблюдением пограничного режима до 31 декабря 2020 года в подконтрольных Украине пограничных районах Луганской области вводятся дополнительные ограничения, сообщает Госпогранслужба Украины 22 октября

Госпогранслужба Украины информирует, что в пределах Станично-Луганского, Беловодского, Меловского, Марковского, Новопсковского, Белокуракинского, Троицкого, Старобельского контролируемых районов Луганской области гражданам запрещается находиться в пределах пограничной полосы в непосредственной близости возле государственной границы на расстоянии до 200 метров.

Исключения касаются представителей правоохранительных органов, лиц, которые проводят сельскохозяйственные работы по спискам рабочих и техники, согласованным с подразделениями Госпогранслужбы Украины, и лиц, зарегистрированных по месту проживания, имеющих письменное приглашение близких родственников и которых встречают лично.

Госпогранслужба Украины сообщила о непростой ситуации на границе с Белоруссией © РИА Новости, Андрей Александров | Перейти в фотобанк

Кроме того, в пределах населенного пункта Меловое запрещен подход или пребывание лиц, кроме представителей правоохранительных органов, в районе заградительного забора на государственной границе по улицам Дружбы Народов, Меловская, Железнодорожная, Рабочая, Оборонная пгт. Меловое, ближе чем на расстоянии 5 метров.

Сообщается, что нарушение указанных дополнительных режимных ограничений влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ст. 202 Кодекса Украины об административных правонарушениях.