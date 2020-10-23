В подтверждение слов он показал справку из «Шарите», в которой говорится, что состояние здоровья Кернеса улучшилось.
«Господин Кернес находится у нас на лечении, ежедневно делает успехи, и мы ожидаем его полного выздоровления», — озвучил Терехов текст документа.
Ведущая программы Наталья Мосейчук отметила, что в студии рассчитывали на включение Кернеса по видеосвязи, однако харьковский градоначальник не получил на это разрешения от врачей.
У Кернеса выявили коронавирус еще в сентябре, его привезли в немецкую клинику «Шарите» с двусторонней пневмонией. Сыновья Кернеса опровергли информацию о том, что он перенес инсульт и был в коме. Они заверили, что здоровью политика ничего не угрожает.