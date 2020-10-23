Мэр Харькова Геннадий Кернес, который находится на лечении в немецкой клинике «Шарите», идет на поправку. Жизни политика ничего не угрожает, заявил 22 октября заместитель мэра Игорь Терехов в эфире телеканала «1+1»

Через неделю передаст всем привет. Кернес получил отрицательный тест на COVID-19 © beztabu.net

«Господин Кернес находится у нас на лечении, ежедневно делает успехи, и мы ожидаем его полного выздоровления», — озвучил Терехов текст документа.

Ведущая программы Наталья Мосейчук отметила, что в студии рассчитывали на включение Кернеса по видеосвязи, однако харьковский градоначальник не получил на это разрешения от врачей.

У Кернеса выявили коронавирус еще в сентябре, его привезли в немецкую клинику «Шарите» с двусторонней пневмонией. Сыновья Кернеса опровергли информацию о том, что он перенес инсульт и был в коме. Они заверили, что здоровью политика ничего не угрожает.