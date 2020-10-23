На Украине количество инфицированных коронавирусом превысило 330 тысяч, при этом за сутки в стране в очередной раз выявили рекордное число больных - 7517. Об этом 23 октября сообщает Минздрав Украины в Telegram

Тесты врут. Зараженных коронавирусом украинцев считают здоровыми © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

Больше всего случаев за сутки зафиксировано в Харьковской области — 693 и Одесской — 571, в Киеве в течение суток коронавирус выявили у 635 человека.

Ранее президент страны Владимир Зеленский заявил, что Украина может вернуться к жесткому карантину при заболеваемости коронавирусом в более 9,5 тысячи случаев за сутки.

По прогнозу Киевской школы экономики, до конца года жертвами COVID-19 могут стать 20 тысяч украинцев каждые сутки. Кабинет министров Украины продлил карантин до 31 декабря.