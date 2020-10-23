«23 октября (по состоянию на 9:00) в Украине 330 396 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 6164 летальных, 137578 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 7517 новых случаев», — говорится в сообщении.
Больше всего случаев за сутки зафиксировано в Харьковской области — 693 и Одесской — 571, в Киеве в течение суток коронавирус выявили у 635 человека.
Ранее президент страны Владимир Зеленский заявил, что Украина может вернуться к жесткому карантину при заболеваемости коронавирусом в более 9,5 тысячи случаев за сутки.
По прогнозу Киевской школы экономики, до конца года жертвами COVID-19 могут стать 20 тысяч украинцев каждые сутки. Кабинет министров Украины продлил карантин до 31 декабря.