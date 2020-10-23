Известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский 22 октября в своем Instagram рассказал, как ускорить процесс восстановления чувства вкуса и обоняния, которые часто исчезают при заболевании коронавирусом

Комаровский рассказал, как обнаружить COVID-19 без тестов © Facebook Евгения Комаровского

«И вот воспаляются эти самые помощники нейронов, а в них содержится огромное количество фермента, который открывает дорогу вирусу. Исчезновение обоняния, а часто и вкуса очень характерно — причем при отсутствии насморка — именно для коронавируса. <…> Чаще всего для возобновления функции обоняния надо до трех недель, иногда — до трех месяцев», — сказал Комаровский.

По его словам, повлиять на этот процесс человек не может.

«Так что никакие примочки, таблетки, травки и прочее нюх вам быстрее не вернут», — подытожил врач.