Президент США Дональд Трамп во время дебатов 22 октября обвинил своего оппонента Джо Байдена в получении денег от России. Трансляция встречи кандидатов на пост главы Белого дома велась на YouTube-канале Yahoo Finance

«Джо получил $3,5 миллиона от России, потому что он был в очень хороших отношениях с бывшим мэром Москвы, с его женой. Когда-нибудь тебе придется объяснить это. Я никаких денег от России не получал», — заявил он.

Трамп и Байден провели дебаты в рамках полугражданской войны - Марков © РИА Новости, Нина Зотина

В 2017 году в налоговых декларациях Трампа были обнаружены два случая получения денег из российских источников. Один из эпизодов относится к 2013 году, когда компания Трампа участвовала в подготовке и проведении конкурса «Мисс Вселенная» в Москве. Другой случай произошел в 2008 году. Тогда Трамп продал российскому миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву особняк во Флориде. Как объяснил президент, его мало интересовала личность покупателя, и они даже ни разу не встречались.