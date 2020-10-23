Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заболел коронавирусом и ушел на самоизоляцию. Об этом 22 октября сообщили на сайте горсовета

Тесты врут. Зараженных коронавирусом украинцев считают здоровыми © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк Вадим Бойченко ушел на самоизоляцию в связи с положительным результатом теста на Covid-19. По информации от мэра, коронавирус протекает в бессимптомной форме», — говорится в материале.

Контактировавшие с ним заместители и другие сотрудники сдали тесты. Пока негативные результаты получили Михаил Когут, который занимается вопросами жилищно-коммунального сектора, Ксения Сухова, в сфере ответственности которой система здравоохранения города и Аркадий Мешков, обеспечивающий взаимодействие с правоохранительным блоком.

На днях спикер украинского парламента Дмитрий Разумков рассказал, что коронавирус выявили у 60 народных депутатов Верховной Рады Украины, некоторые еще дополнительно находятся в режиме самоизоляции, потому что контактировали с избирателями и заболевшими коллегами.