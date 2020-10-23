«Полиция Мариуполя начала расследование по факту повреждения агитационной палатки. <…> По факту хулиганских действий открыто уголовное производство», — отметили силовики.
Нарушителю порядка грозит ограничение свободы сроком до пяти лет.
Местные выборы на Украине пройдут 25 октября. Согласно с изменениями в законодательстве в тех населенных пунктах, где меньше 10 тыс. избирателей, выборы глав депутатов местных советов пройдут по пропорциональной системе с условно открытыми списками. В остальных — по мажоритарной системе относительного большинства. Также вводится императивный мандат, согласно которому партия может лишить депутата полномочий, если его деятельность не отвечает интересам политсилы.