Украинец Андрей Хилько подал иск в Окружной административный суд Киева, в котором потребовал обязать министерство здравоохранения обеспечить его вакциной «Спутник V» перед местными выборами. Об этом 22 октября сообщает пресс-служба суда

Вакцина от COVID-19: Украина сделала громкое заявление © РИА Новости, Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк Суд рассматривает возможность возбуждения административного дела по этому иску. «Спутник V» — первая в мире вакцина от коронавируса, разработанная в России центром имени Гамалеи. Массовое производство началось 15 августа. На днях Украина отказалась закупать российские вакцины от коронавируса. Сообщение об этом опубликовали на сайте министерства здравоохранения страны. Ведомство подчеркнуло, что российский препарат не проходил экспертизу в США, Швейцарии, Японии, Австралии, Канаде или Евросоюзе.