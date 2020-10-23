«Истец просит суд обязать минздрав обеспечить его вакциной "Спутник V" для защиты здоровья от возможного заражения COVID-19 во время участия в избирательном процессе 25 октября 2020 года», — говорится в материале.
Суд рассматривает возможность возбуждения административного дела по этому иску.
«Спутник V» — первая в мире вакцина от коронавируса, разработанная в России центром имени Гамалеи. Массовое производство началось 15 августа.
На днях Украина отказалась закупать российские вакцины от коронавируса. Сообщение об этом опубликовали на сайте министерства здравоохранения страны. Ведомство подчеркнуло, что российский препарат не проходил экспертизу в США, Швейцарии, Японии, Австралии, Канаде или Евросоюзе.