Президент Молдавии с 23 декабря 2016 года

Игорь Николаевич Додон родился 18 февраля 1975 года в селе Садова Каларашского района Молдавской ССР.

Жена — Галина Додон, с 2012 года работала финансовым директором компании Exclusive Media. В семье трое детей.

Окончил экономический факультет Государственного аграрного университета, факультет менеджмента Молдавской академии экономических знаний, факультет экономического права Международного института менеджмента. Доктор экономических наук.

С 24 сентября 2011 года — президент Федерации шахмат Молдавии.

С мая 2005 по сентябрь 2006 года занимал должность заместителя министра экономики и торговли.

Указом президента Молдавии Владимира Воронина от 18 сентября 2006 года назначен на должность министра экономики и торговли.

31 марта 2008 года указом президента Молдавии назначен на должность первого заместителя премьер-министра, министра экономики и торговли.

В 2009 году избран депутатом от партии коммунистов Молдавии (ПКРМ).

На парламентских выборах 2010 года вновь стал депутатом парламента по списку ПКРМ и членом парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам.

23 ноября 2011 года присоединился к Партии социалистов Молдавии (ПСРМ).

Был председателем Партии социалистов Молдавии до победы на президентских выборах в 2016 году.

По итогам выборов 30 ноября 2014 года Партия социалистов под руководством Игоря Додона набрала 20,51% голосов и сформировала самую многочисленную фракцию в парламенте XX созыва, не поддержала программу проевропейских партий и перешла в оппозицию.

В ходе массовых антиправительственных демонстраций в Кишинёве в январе 2016 года Игорь Додон совместно с Андреем Нэстасе и Ренато Усатым координировал действия протестного движения и выступал в качестве одного из лидеров оппозиции на переговорах с представителями правящего большинства.

Осенью 2016 года Игорь Додон выдвинут социалистами в качестве кандидата на президентских выборах 30 октября. Заявил, что выступает за сохранение добрососедских отношений с ЕС и возобновление стратегического партнёрства с Россией.

13 ноября 2016 года победил во втором туре президентских выборов, набрав 52,27 % голосов.

18 ноября 2016 года покинул Партию социалистов, уступив пост председателя Зинаиде Гречаной.

Является сторонником федерализации Молдавии и отмены соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Сторонник внеблокового статуса Молдавии и её развития как нейтрального государства.

4 января 2017 года в городе Бендеры Игорь Додон встретился с президентом Приднестровской Молдавской Республики Вадимом Красносельским. Эта встреча стала первой встречей лидеров Молдавии и Приднестровья за 8 лет.

16-18 января 2017 года Игорь Додон совершил в Москву первый официальный международный визит, по приглашению президента России Владимира Путина. Этот визит стал первым визитом главы Молдавии в Россию за последние 9 лет.

17-19 марта 2017 года Додон посетил Россию во второй раз. В рамках неофициального визита на встрече с Владимиром Путиным обсуждались вопросы приднестровского урегулирования и амнистии для трудовых мигрантов из Молдавии.

28 марта 2017 года Додон подписал указ о назначении на 24 сентября того же года референдума, на который вынес четыре вопроса: отмена закона о порядке возврата украденного миллиарда евро из банковской системы Молдавии; наделение президента Молдавии дополнительными полномочиями по роспуску парламента и назначению даты досрочных парламентских выборов; сокращение числа депутатов Парламента Молдавии со 101 до 71; о преподавании в учебных заведениях страны предмета «История Молдавии» вместо «Истории румын».

Однако в июле 2017 года Конституционный суд Молдавии запретил проведение референдума о расширении полномочий Додона.

3 апреля 2017 года Додон подписал меморандум о сотрудничестве Молдавии с ЕАЭС.

14 апреля на саммите Евразийского экономического союза было принято решение о предоставлении Молдавии статуса наблюдателя в организации.

9 мая 2017 года Игорь Додон присутствовал на параде в честь Дня Победы 2017 года и побывал у Вечного огня (впервые за 15 лет из президентов Молдавии).

Додон формально является Верховным главнокомандующим Вооружёнными силами Молдавии. При этом в сентябре 2017 года военнослужащие Молдавии прибыли на учения «Быстрый Трезубец-2017» во Львовскую область Украины, несмотря на то, что Додон им это прямо запретил.

24 октября 2017, 2 и 5 января, 24 сентября и 10 декабря 2018 года обязанности президента временно исполнял Андриан Канду, по решению Конституционного суда Молдавии из-за отказа президента Молдовы Игоря Додона подписывать указы и иные законы, принятые парламентом Молдавии. Сразу после подписания документов полномочия вновь возвращались Игорю Додону.

8 июня Партия социалистов договорилась с ACUM выступить против ДПМ олигарха Владимира Плахотнюка. Парламент возглавила лидер социалистов Зинаида Гречаный, правительство — одна из лидеров Acum Майя Санду.

9 июня Конституционный суд страны вновь отстранил Додона от исполнения обязанностей президента, признал незаконным формирование парламентского большинства и назначил вице-председателя «Демократической партии» Павла Филипа врио президента.

Павел Филип своим первым указом распустил парламент Молдавии X созыва. При этом парламент и новое правительство отказалось выполнять это решение.

Додон расценил такой шаг как узурпацию власти. Возник политический кризис.

Россия, США и Евросоюз поддержали решения молдавских депутатов. После беседы с послом США в Республике Молдавии Дереком Хоганом 14 июня кабинет Филипа ушёл в отставку.

15 июня 2019 года Конституционный суд провёл пересмотр своих решений, принятых с 7 по 9 июня 2019 года, и аннулировал их.