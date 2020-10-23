Инициируя создание штаба по борьбе с фейками и пропагандой, президент Украины Владимир Зеленский на самом деле планирует заняться продолжением политики экс-президента Петра Порошенко. Об этом политолог, замдиректора Украинского Института политики Кирилл Молчанов сказал в интервью изданию Украина.ру

Эксперт предположил, зачем Зеленский создает центр по борьбе с фейками на Украине © president.gov.ua

«Это, скорее всего, желание продолжить политику цензуры, закрывания ртов неугодным СМИ. Это политика взятия под контроль информационного поля — вот что скрывается под этими сложными формулировками», — сказал Молчанов.

По его словам, ввиду падения рейтинга Зеленскому надо, чтобы его хотя бы перестали критиковать в прессе. В целом это является продолжением политики Порошенко, подчеркнул политолог.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.