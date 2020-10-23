Во вторник, 20 октября, Зеленский выступил с посланием к парламенту, в ходе которого анонсировал создание в стране международного штаба по борьбе с фейками и пропагандой.
«Это, скорее всего, желание продолжить политику цензуры, закрывания ртов неугодным СМИ. Это политика взятия под контроль информационного поля — вот что скрывается под этими сложными формулировками», — сказал Молчанов.
По его словам, ввиду падения рейтинга Зеленскому надо, чтобы его хотя бы перестали критиковать в прессе. В целом это является продолжением политики Порошенко, подчеркнул политолог.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.