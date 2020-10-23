В организации опроса много темных пятен, что вызывает непонимание и, соответственно, недоверие со стороны украинцев. Об этом социолог Евгений Копатько сказал в интервью изданию Украина.ру

Назван спонсор всеукраинского опроса Зеленского © Facebook, Слуга Народу | Facebook, Слуга Народу | Перейти в фотобанк Владимиром Зеленским в день местных выборов, 25 октября.

«Это свидетельствует о том, что к власти вообще сейчас мало доверия… Люди проявили бы к этому интерес, но для этого нужна соответствующая подготовка. Кулуарно они пытались как-то подготовиться, но здесь есть нестыковка фактора публичности и исполнения. Это вызвало массу вопросов и массу критики. Все эти моменты можно было бы легко нивелировать, но пока это вызывает больше вопросов, чем ответов», — отметил Копатько.

Он считает, что сама идея такого опроса неплохая, но исполнение оставляет желать лучшего. По словам социолога, нужно было обозначить, что этим занимается негосударственная структура по поручению президента, что это некий консорциум, обозначить количество выделенных ресурсов и уточнить, кем они были выделены, а также отметить, что этот опрос будет проведен по стране в день выборов, но он не будет мешать основному волеизъявлению.

Тогда, по мнению Копатько, уровень доверия среди украинцев был бы значительно выше.

Ранее Зеленский призвал соотечественников прийти на избирательные участки 25 октября и кроме голосования ответить на пять важных вопросов о пожизненном заключении для коррупционеров, свободной экономической зоне в Донбассе, сокращении числа нардепов, легализации медицинского каннабиса и использовании гарантий безопасности Будапештского меморандума.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.