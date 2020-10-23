В целом белорусы готовы следовать за лидером оппозиции Светланой Тихановской, однако многие из них уже устали от протеста. Об этом исполнительный директор республиканского общественного объединения «Социальная молодежная инициатива» Евгений Константинов сказал в интервью изданию Украина.ру

Ультиматум Тихановской. Ищенко сказал, что начнется в Белоруссии после 25 октября © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Александру Лукашенко, включающий три пункта: глава государства отказывается от власти, насилие на улицах прекращается, а политических заключенных освобождают. Требования нужно выполнить до 25 октября, иначе «вся страна мирно выйдет на улицы с народным ультиматумом».

По мнению Константинова, основная масса протестующих «целиком и полностью» поддерживает требования Тихановской, так как за эти месяцы люди устали от насилия и неопределенности и хотят перемен.

«Другой вопрос, что реальных механизмов давления на власть в настоящий момент стало меньше. Фактически прекратились забастовки на заводах, определенная часть людей отошла от протестов после волны жестких репрессий, провинциальная активность заглохла. В настоящий момент Минск является главным центром протеста, поэтому против него брошен весь резерв силовиков», — отметил политолог.

Поэтому, по его словам, ожидать, что после призыва Тихановской все активизируются, было бы наивно. Впрочем, 26 октября определенный всплеск волнений все-таки будет, добавил он.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. Ряд западных государств заявили о непризнании легитимности президента.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.