«Делаем откровенные вещи»: Могилевская сделала признание об отношениях с миллионером
«Делаем откровенные вещи»: Могилевская сделала признание об отношениях с миллионером
© Facebook, Наталья Могилевская
«На одном фото мне больше нравится Лада, на другой — я. Угадаете, кто на какой лучше? У моей подруги сегодня День рождения!», — написала Могилевская.

Пользователи в комментариях принялись активно обсуждать снимки и отвечать на вопрос звезды. Некоторые критически отнеслись к увиденному. 

«Тебе эта прилепленная улыбка вообще не идет», «Курить вредно, бросьте это», — написали они.