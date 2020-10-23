«На одном фото мне больше нравится Лада, на другой — я. Угадаете, кто на какой лучше? У моей подруги сегодня День рождения!», — написала Могилевская.
Пользователи в комментариях принялись активно обсуждать снимки и отвечать на вопрос звезды. Некоторые критически отнеслись к увиденному.
«Тебе эта прилепленная улыбка вообще не идет», «Курить вредно, бросьте это», — написали они.
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На одном фото мне больше нравится Лада, на другой — я. Угадаете, кто на какой лучше? У моей подруги @luzina.lada сегодня День рождения! 🥳🎉 Можете поздравить и подписаться на её страницу — она обещала, что будет теперь часто там появляться, и писать о своих новых книгах, волшебных экскурсиях и Легендах Города Киева ❤️