Генпрокурора Украины Ирину Венедиктову снимут с должности, так как она не продемонстрировала эффективности и при этом является человеком президента. Об этом политолог, замдиректора Украинского Института политики Кирилл Молчанов сказал в интервью изданию Украина.ру

Эксперт рассказал, в какую игру играет Зеленский, критикуя силовиков © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Владимир Зеленский выступил с посланием к парламенту, в ходе которого поставил неудовлетворительную оценку работе правоохранительных органов.

«Скорее всего да, будут компенсировать все это кадровыми чистками. Генпрокурора, я уверен, снимут, потому что она, как человек президента, продемонстрировала неэффективность, а вот снимут ли главу Антикоррупционного бюро — очень сомневаюсь. Потому что есть те структуры, которые явно будут давить на Зеленского, чтобы его отставки не было», — заявил Молчанов.

По его словам, это игра «и нашим, и вашим»: с одной стороны, желание выигрывать перед избирателями, а с другой, сохранить баланс неэффективных структур, которые тем не менее имеют под собой внешнее управление.

Поэтому, по мнению политолога, украинцев в этой части ждет примерно такой же результат, как и с мирными инициативами.

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