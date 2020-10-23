Во вторник, 20 октября, президент Украины Владимир Зеленский выступил с посланием к парламенту, в ходе которого поставил неудовлетворительную оценку работе правоохранительных органов.
«Скорее всего да, будут компенсировать все это кадровыми чистками. Генпрокурора, я уверен, снимут, потому что она, как человек президента, продемонстрировала неэффективность, а вот снимут ли главу Антикоррупционного бюро — очень сомневаюсь. Потому что есть те структуры, которые явно будут давить на Зеленского, чтобы его отставки не было», — заявил Молчанов.
По его словам, это игра «и нашим, и вашим»: с одной стороны, желание выигрывать перед избирателями, а с другой, сохранить баланс неэффективных структур, которые тем не менее имеют под собой внешнее управление.
Поэтому, по мнению политолога, украинцев в этой части ждет примерно такой же результат, как и с мирными инициативами.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.