«Конечно, у нас были романтические отношения! В свое время это было. Когда была любовь, потом страсть. Далее это была крепкая дружба, сейчас это уже больше рабочие отношения», — сообщила певица.

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Еще одна солистка группы «ВИА Гра» уволилась - названа причина
© Лысенко Юлия, CC BY-SA 3.0
Романова рассказала, что с Барских они близко общались еще в студенческие годы. Они вместе поступили в Киевскую академию эстрадного и циркового искусства и снимали квартиру.

Постепенно отношения из романтических переросли в дружеские и деловые. Сейчас Барских является продюсером певицы, также он крестил ее сына.

В 2016 году Романова и Барских снялись в эротической фотосессии для украинского журнала «XXL».