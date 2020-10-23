Экс-участница группы ВИА Гра Миша Романова (Наталья Могиленец) рассказала об отношениях с украинским певцом Максом Барских в программе ЖВЛ на YouTube 21 октября

«Конечно, у нас были романтические отношения! В свое время это было. Когда была любовь, потом страсть. Далее это была крепкая дружба, сейчас это уже больше рабочие отношения», — сообщила певица.

Еще одна солистка группы «ВИА Гра» уволилась - названа причина © Лысенко Юлия, CC BY-SA 3.0

Постепенно отношения из романтических переросли в дружеские и деловые. Сейчас Барских является продюсером певицы, также он крестил ее сына.

В 2016 году Романова и Барских снялись в эротической фотосессии для украинского журнала «XXL».