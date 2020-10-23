«Конечно, у нас были романтические отношения! В свое время это было. Когда была любовь, потом страсть. Далее это была крепкая дружба, сейчас это уже больше рабочие отношения», — сообщила певица.
Романова рассказала, что с Барских они близко общались еще в студенческие годы. Они вместе поступили в Киевскую академию эстрадного и циркового искусства и снимали квартиру.
Постепенно отношения из романтических переросли в дружеские и деловые. Сейчас Барских является продюсером певицы, также он крестил ее сына.
В 2016 году Романова и Барских снялись в эротической фотосессии для украинского журнала «XXL».